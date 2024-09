Este es el nuevo requisito para subir un avión en EE.UU. que la TSA actualizó: ¿2025 o 2027?

Un anuncio de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) causa confusión entre los viajeros, por el requisito que establece la ley Real ID y que impacta a quienes busquen subir a un avión. El jueves, la agencia publicó un aviso de propuesta de reglamentación para brindar flexibilidad en el inicio de las regulaciones, que están dispuestas para el 7 de mayo de 2025.

En un comunicado, las autoridades explican que la propuesta busca garantizar que las agencias federales estén preparadas para hacer cumplir los requisitos, de una manera que se tome en cuenta “la seguridad, el riesgo operativo y el impacto público”. Destacan que no se extendería la fecha límite, pero las oficinas tendrían que coordinar sus planes con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), para una aplicación gradual antes del 5 de mayo de 2027.

Cómo funcionaría la propuesta de la TSA

La norma propuesta en el Registro Federal indica que se someterá a un período de comentarios hasta el 15 de octubre, y en caso de ser aprobada, las agencias podrían implementar las disposiciones a través de un plan de cumplimiento por fases, si determinan que es apropiado después de considerar factores relevantes, incluida la seguridad, la viabilidad operativa y el impacto público.

Asimismo, precisan que a nivel nacional, en enero de 2024, aproximadamente el 56,4% de todas las licencias de conducir y documentos de identidad cumplían con la normativa Real ID, pero todavía algunas están muy por detrás del promedio nacional. Con la norma, todas las agencias federales tendrían que determinar si, en función de su entorno específico, es necesario desarrollar y coordinar un plan de cumplimiento por fases.

El administrador de la Administración, David Pekoske, comentó: “La TSA está trabajando con el público, otorgando licencias a jurisdicciones y estados para facilitar una transición fluida hacia la aplicación de la REAL ID a partir del 7 de mayo de 2025″. Añadió que la ley ofrece una importante mejora en la seguridad, y la norma permitirá planificar una variedad de escenarios para ayudar a minimizar el posible impacto para los viajeros, la industria y los estados.

Qué dispone la ley Real ID y por qué afecta a los viajeros

La ley Real ID, que se promulgó a raíz de la recomendación de la Comisión del 11 de septiembre, estableció normas mínimas de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados. La verificación de la identidad es fundamental para la seguridad, por lo que la aplicación de la legislación y sus reglamentos mejora la capacidad de la TSA para verificar con precisión el documento de identidad de un viajero.

Obtener la Real ID en Estados Unidos será un requisito obligatorio para aquellos que quieran usarla como identificación para abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal, pero también para acceder a ciertas instalaciones federales.

Qué pasará con los que quieren volar y no tienen una Real ID

La TSA indica que en caso de que alguien llegue al aeropuerto sin una identificación válida, ya sea porque la haya perdido o porque la haya dejado en casa, es posible que se le permita viajar. Para lograrlo, el funcionario de la agencia puede pedir que el viajero complete un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como su nombre, dirección actual y otros datos personales.

“Si se confirma su identidad, se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad. Estará sujeto a controles adicionales, que incluyen un cacheo y un control del equipaje de mano”, advierten. Además, destacan que no se permitirá ingresar al punto de control de seguridad si no se puede confirmar identidad, si el viajero decide no proporcionar una identificación adecuada o si se niega a cooperar con el proceso de comprobación.

