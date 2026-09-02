Asociaciones médicas de EE.UU. publican sus recomendaciones de vacunas ante ofensiva de Trump

Grandes asociaciones médicas de EE.UU. publicaron el miércoles sus recomendaciones para las vacunas estacionales contra la gripe y el covid-19, ante la confusión generada por la campaña antivacunas del gobierno de Donald Trump

Estas sugerencias suelen ser elaboradas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pero han perdido credibilidad desde la llegada a la Secretaría de Salud de Robert Kennedy Jr, conocido por sus posiciones escépticas respecto a las vacunas

Varias asociaciones, entre ellas las academias estadounidenses de pediatría, y de medicina de familia y la sociedad estadounidense de enfermedades infecciosas, presentaron sus propias recomendaciones para el calendario de vacunación del otoño de 2026

"Los pacientes necesitan y merecen recomendaciones claras, creíbles y basadas en los mejores datos científicos disponibles", dijo Sandra Fryhofer, de la American Medical Association (AMA), en una rueda de prensa

Desde la ola de desinformación que acompañó la pandemia, las tasas de vacunación han ido a la baja en EE.UU., lo que ha provocado el resurgimiento de enfermedades como el sarampión

Robert Kennedy Jr emprendió en 2025 una profunda reforma de la política de vacunación en EE.UU.

En particular, dejó de recomendar la vacuna contra la hepatitis B a todos los recién nacidos y modificó las recomendaciones de vacunación sobre el covid-19 y el sarampión, en contra del criterio de numerosos profesionales sanitarios

Pero estas medidas fueron suspendidas en marzo por un juez federal que consideró que el gobierno había "ignorado" los métodos basados en la ciencia