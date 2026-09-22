Ataques a barcos comerciales en el mar Negro son "Inaceptables", dice Erdogan en la ONU

El presidente turco calificó el martes de "inaceptables" los ataques contra barcos comerciales en el mar Negro, al poner en un mismo plano a Ucrania y a Rusia, durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Seguimos manteniendo contactos con las partes para restablecer la libertad de navegación en el mar Negro, garantizar la seguridad alimentaria e impedir que la guerra se extienda a una región más amplia", denunció Recep Tayyip Erdogan.

"Los recientes ataques contra buques comerciales en el mar Negro son inaceptables, sea cual sea el responsable", enfatizó.

Turquía, exasperada por los ataques en el mar Negro, ha presentado un protocolo de acuerdo a ambos países para poner fin a las agresiones contra los buques de comercio, incluidos los suyos.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en 2022, al menos 27 buques pertenecientes a navieras turcas han sido objeto de ataques durante el verano, según la Cámara Turca de Comercio Marítimo Imeak.

Ankara ya había reclamado a comienzos de agosto a los beligerantes una "moratoria" ante el recrudecimiento de los ataques contra los buques comerciales.

"Observamos que ambas partes tienen demandas y posiciones difíciles de conciliar", admitió el sábado el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, al referirse a la reciente propuesta de texto de Ankara.