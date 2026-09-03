Auger-Aliassime, tercer sembrado del US Open, pincha ante Khachanov

El Abierto de Estados Unidos vivió este jueves la temprana salida de su tercer cabeza de serie, el canadiense Felix Auger-Aliassime, en segunda ronda frente al ruso Karen Khachanov.

El ruso, semifinalista en Nueva York en 2022, superó a Auger-Aliassime por 6-7, 6-3, 6-2 y 6-2 y dejó al último Grand Slam del año con solo dos representantes del top 5 de la ATP.

Antes del canadiense, número cuatro mundial, ya había sido eliminado en su debut el serbio Novak Djokovic, quinto del ranking.

Unidas estas sorpresas a la baja del número uno, Jannik Sinner, únicamente permanecen vivos en Flushing Meadows el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, segundo y tercero de la ATP.

Auger-Aliassime, dos veces semifinalista del torneo, se adjudicó un primer set muy disputado ante Khachanov antes de que su físico y su tenis se vinieran abajo.

"Creo que quizás tuvo problemas físicos, es parte del tenis. Le deseo una rápida recuperación si está lesionado, pero no lo sé", dijo Khachanov.

El canadiense acumuló 47 errores no forzados y también sufrió con el servicio, con apenas un 58% de efectividad en el primer saque y 8 dobles faltas.

Como símbolo de su impotencia, FAA se quedó mirando al suelo durante un minuto en un cambio de lado justo después de haber cedido su servicio en dos ocasiones.

Tras un abandono en primera ronda en el Abierto de Australia y dos eliminaciones en cuartos de final en Roland Garros y Wimbledon, Auger-Aliassime anunció recientemente que se separaba de su entrenador francés Frédéric Fontang, con quien trabajaba desde hacía cerca de 10 años.