Auger-Aliassime vence a Juan Cerúndolo y avanza a octavos del Masters 1000 de Cincinnati

El canadiense Felix Auger-Aliassime le puso final a la aventura del argentino Juan Manuel Cerúndolo en el Masters 1000 de Cincinnati, al vencerlo la noche del martes por 7-5, 6-1 en partido de octavos de final.

Auger-Aliassime, de 26 años, clasifica por tercera ocasión a octavos de final de un Masters 1000 en la presente temporada, luego de Indian Wells y Montecarlo.

"Fue un inicio complicado", dijo el canadiense. "No jugamos frente a zurdos normalmente y ellos tienen un ritmo distinto, al principio fue todo muy rápido, te puedes preparar mucho en video pero los ajustes vienen en la pista".

Juanma Cerúndolo, quien se había mostrado fuerte al saque en todo el primer set, cometió un par de errores no forzados en el 6-5 que le terminaron costando el parcial y en definitiva el partido ante un Auger-Aliassime que no dio marcha atrás.

Aunque ambos jugadores sufrieron con el saque, acumulando un total de ocho dobles faltas, el canadiense supo reponerse concretando pelotas de quiebre en momentos clave del partido.

"Siempre trato de manejar los momentos de presión, no me gusta alejarme de grandes retos, tratar de dominar cada punto y de esa forma tengo mejores oportunidades de ganar", agregó el nacido en Montreal.

Sin poder reponerse de un angustioso cierre de primer set, Cerúndolo sufrió para meterse al partido en la segunda manga, en la que apenas pudo concretar dos tiros ganadores.

En octavos de final, Auger-Aliassime, segundo sembrado del torneo, enfrentará al ganador del duelo entre los estadounidenses Frances Tiafoe (N. 23) y Learner Tien (N. 12).