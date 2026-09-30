Autoridades reportan quinta muerte asociada al sarampión en EE.UU.

Las autoridades del estado de Pensilvania, al este de Estados Unidos, confirmaron el miércoles una quinta muerte relacionada con sarampión, la más reciente de un brote que ha alcanzado un nivel nunca visto en el país en 35 años.

La persona fallecida no estaba vacunada contra esta grave y contagiosa enfermedad y residía en el condado de Lancaster, indicó el Departamento de Salud local, sin dar más detalles.

Este condado es especialmente conocido por albergar una numerosa población amish, cuyos índices de vacunación son inferiores a los del resto de la población.

El sarampión había sido erradicado de Estados Unidos en 2000 gracias a la vacunación, pero desde hace varios años ha experimentado un fuerte resurgimiento en el país.

En el último tiempo, las tasas de vacunación han descendido y la desconfianza hacia las autoridades sanitarias ha ido en aumento, algo de lo que se acusa al secretario de Salud de Donald Trump, Robert Kennedy Jr.

Conocido por sus posiciones escépticas respecto a la inmunización, la autoridad ha difundido en varias ocasiones información falsa sobre la vacuna contra el sarampión y ha minimizado el riesgo de la enfermedad. También ha puesto en duda la atribución de algunas muertes recientes a la enfermedad.

Las autoridades sanitarias de Pensilvania han informado desde agosto cuatro muertes asociadas al sarampión: dos de bebés demasiado pequeños para estar vacunados, otra de una persona de 18 años y la última de una mujer de 40 años, según información de médicos forenses locales.

Desde comienzos de 2026, se han registrado más de 3.650 casos confirmados de esta enfermedad en Estados Unidos, de los cuales más de 900 corresponden a Pensilvania, un nivel nunca visto desde 1991.

El sarampión provoca fiebre, síntomas respiratorios y erupciones cutáneas, y en algunos casos complicaciones más graves, como neumonía e inflamación del cerebro, que pueden ocasionar secuelas graves e incluso la muerte.

Antes del desarrollo de la vacuna, a principios de la década de 1960, el sarampión mataba a cientos de niños en Estados Unidos anualmente.