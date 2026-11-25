El regulador estadounidense de telecomunicaciones, la FCC, autorizó el miércoles a SpaceX para que lance hasta un millón de satélites en el marco de su proyecto de centros de datos en el espacio.

Desde el año pasado los proyectos de centros de datos en órbita se multiplican pues además de SpaceX y su constelación Starmind, Google lleva a cabo el programa Suncatcher, mientras Blue Origin ha enviado a la FCC una solicitud para su "Project Sunrise".

Otras empresas emergentes también tienen proyectos en curso, en especial Starcloud, que ya hizo funcionar con éxito un procesador de vanguardia llamado GPU desde un satélite, a finales de 2025. Google también tuvo un logro similar en octubre.

La autorización concedida a SpaceX se extiende hasta 2040, según un documento publicado el miércoles por el sitio de la Comisión Federal de Comunicaciones.

SpaceX tiene la ventaja de disponer de sus propios lanzadores, que ya han realizado centenares de misiones.

En agosto, el director de SpaceX, Elon Musk, prometió una primera puesta en órbita en el cuarto trimestre de 2027 y un aumento de ritmo en 2028.

La empresa llegó a un acuerdo con Nvidia que le proporcionará procesadores de última generación, los Vera Rubin, diseñados especialmente para operar en el espacio.

La mayor parte de programas de centros de datos en el espacio tienen una arquitectura similar, a saber una constelación de satélites en órbita baja y cercanos entre ellos para asegurar una conexión confiable.

En el caso de Starmind, estos satélites se comunicarán con los de la constelación de red de Starlink, también de SpaceX, que transmitirá los datos.

El espacio ofrece numerosas ventajas para la instalación de un centro de datos en comparación con la Tierra. Gracias a una órbita denominada heliosíncrona, un satélite puede, entre otras cosas, captar energía solar de forma continua y con una eficiencia ocho veces superior a la de su equivalente en Tierra.