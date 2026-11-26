Un avión de carga se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami el miércoles por la noche, lo que obligó al cierre de todas menos una pista en plena temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias.

El incidente ocurrió en medio de las fuertes lluvias en Miami y apenas semanas después de que las autoridades estadounidenses frenaran todos los vuelos a nivel nacional por problemas en el sistema de comunicaciones entre los centros de control de tráfico aéreo.

El avión de FedEx se "salió de la pista 26R en el Aeropuerto Internacional de Miami aproximadamente a las 8:40 p.m.", dijo el aeropuerto en un comunicado en X, y agregó que no se reportan heridos.