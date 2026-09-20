Azulejos evita la barrida con triunfo 7-2 ante Texas, líder del Oeste de la Americana

ARLINGTON, Texas (AP) — El primer bate de Toronto, Brett Bateman, se embasó y anotó tres veces, dos de ellas impulsado por Nathan Lukes, y los Azulejos vencieron 7-2 a los Rangers de Texas, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, para evitar la barrida en la serie en un duelo entre aspirantes a los playoffs.

Bateman recibió dos bases por bolas ante el abridor de Texas Jacob deGrom (11-10), y anotó con un elevado de sacrificio de Lukes en la primera entrada y con un sencillo impulsor que puso a su equipo al frente de Kazuma Okamota en la quinta. Conectó un doble abriendo la séptima para encender un rally de cuatro carreras, y anotó con un sencillo de Lukes.

Con seis juegos por disputar, los Rangers (78-78) mantuvieron una ventaja de un juego en el Oeste de la Liga Americana después de que Houston (77-79) perdió 4-2 en casa ante Atlanta, campeón del Este de la Liga Nacional. Los Astros tienen el criterio de desempate de la división.

Toronto (77-79) tenía el mismo récord que los Astros, y ambos estaban a 2,5 juegos de los Medias Blancas de Chicago por el tercer y último comodín.

Spencer Arrighetti (9-9), el segundo de siete lanzadores de los Azulejos, se llevó la victoria pese a permitir las únicas carreras de Texas en sus dos entradas.

DeGrom, quien ha estado lidiando con una leve tirantez en la ingle, salió en la quinta con las bases llenas y los Rangers abajo 3-2. El relevista zurdo mexico-estadounidense Robert Garcia provocó un rodado para doble matanza que terminó la entrada en su primer lanzamiento.

DeGrom permitió cinco hits, otorgó cuatro bases por bolas y golpeó a otro bateador. Los dos ponches del ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young elevaron su total de la temporada a 196, a cuatro de su quinta campaña en su carrera con 200 ponches.

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