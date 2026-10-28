Banco Mundial advierte de fuerte alza de precios de alimentos hasta 2027

El Banco Mundial advirtió este miércoles de un fuerte aumento en los precios de alimentos en 2026 y 2027 debido a los conflictos armados y los efectos esperados de un episodio excepcional de El Niño.

El aumento de precios combinado para 2026 y 2027 para los alimentos será de 18% comparado con 2025, según previsiones de la institución con sede en Washington.

En su informe sobre mercados de materias primas, el BM también prevé que los precios de la energía se incrementen un 32% este año, antes de moderarse parcialmente en 2027.

En este caso, el alza se explica principalmente por el conflicto en Oriente Medio, que ha elevado el precio promedio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero, de 69 US$ en 2025 a 91 dólares este año.

No obstante, el Banco Mundial estima que el Brent bajará a un promedio de 79 US$ en 2027, siempre y cuando el conflicto iniciado en febrero por Israel y Estados Unidos con Irán no se reanude después de las elecciones legislativas estadounidenses de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre.

De reactivarse, el precio medio del Brent podría alcanzar los 105 US$ en 2027 y elevar los precios de los alimentos un 12% adicional respecto al escenario base previsto.

"El mercado de materias primas ha sufrido varios shocks importantes al mismo tiempo", afirmó Ayhan Kose, economista jefe adjunto del Banco Mundial, quien advirtió sobre riesgos potenciales para la seguridad alimentaria.

"La prioridad debe ser proteger a las poblaciones más pobres y apoyar a los países de bajos ingresos, que ya afrontan una pesada carga de deuda", añadió.

Además de los productos básicos, el banco prevé un encarecimiento de la mayoría de las materias primas. Los fertilizantes, por ejemplo, aumentarían un 14% este año, antes de regresar en 2027 a niveles similares a los de 2025.

Por otra parte, se espera que los metales registren un alza del 25% en 2026, hasta alcanzar niveles récord en el caso del aluminio, el cobre y el estaño, ante la fuerte demanda asociada a las energías renovables, los centros de datos para la inteligencia artificial (IA) y los vehículos eléctricos.