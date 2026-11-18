Barbados anunció este miércoles una refinanciación de su deuda externa para poder sufragar, con los ahorros generados, programas sociales, gracias a un novedoso esquema de garantías con cuatro entidades multilaterales, por valor de 600 millones de dólares.

Esta es la primera Iniciativa Conjunta de Canje de Deuda por Resiliencia, coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco de Desarrollo del Caribe, explicó un comunicado conjunto.

"En todo el mundo en desarrollo, los gobiernos enfrentan un desafío común: cumplir con sus obligaciones de deuda y, al mismo tiempo, encontrar recursos para invertir en la salud, la infraestructura y otros servicios esenciales para los pequeños Estados insulares en desarrollo como Barbados", explicó en teleconferencia de prensa su ministro de Finanzas, Ryan Straughn.

"En pocas palabras, estamos sustituyendo la deuda existente por una financiación menos costosa, dándonos más tiempo para devolver esas obligaciones. No estamos pidiendo dinero adicional" aseguró.

La operación "inaugura un nuevo modelo de colaboración que permite a los bancos de desarrollo combinar sus distintos instrumentos de garantía en una única transacción coordinada" explicó el comunicado conjunto.

Barbados podrá ahorrarse 160 millones de dólares gracias a esta refinanciación de sus emisiones de bonos, monto que destinará a "proyectos para respaldar un plan integral que aborde las enfermedades no transmisibles y otros desafíos de salud", así como los preparativos para "choques y desastres naturales".

Al combinar sus capacidades de garantía, las entidades multilaterales permiten a los países renegociar los intereses de su deuda de manera más ventajosa.

Barbados ya llevó a cabo en el pasado operaciones para refinanciar su deuda para iniciativas medioambientales.

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