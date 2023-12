escuchar

Una de las claves para pedir una buena bebida es, primero, observar bien el bar que se visita. ¿Tiene alguna especialidad o solo atiende órdenes rápidas de cervezas y mezclas de ron con refrescos de cola? La mixología requiere de habilidades para combinar sabores, texturas y una serie de ingredientes en perfecta armonía y proporción. Tomando esto en cuenta, varios bartenders dieron sus consejos sobre los tragos que jamás se deberían pedir en una barra, incluido un tipo de cerveza.

Entre los cocteles mencionaron el Ramos Gin Fizz, que contiene varios ingredientes que le dan un toque cremoso: ginebra, jarabe dulce, crema líquida de leche entera, clara de huevo, jugo de lima, jugo de limón, agua de azahar y extracto de vainilla, además de agua mineral o refresco, y hielos. “Requiere mucha mano de obra y necesita mucha agitación para que los ingredientes de la crema y el huevo puedan emulsionarse y básicamente convertirse en un merengue”, dijo Mauro Villalobos, director de bebidas de Superfrico, en Las Vegas, al Huffpost. “No hace falta decir que es una gran molestia para un bartender ocupado”, sumó Julien Calella, vicepresidente de bebidas del grupo hotelero Wish You Were Here.

Para pedir una bebida perfecta es necesario saber si el bar cuenta con los ingredientes y las medidas necesarias de limpieza Unsplash

¿Por qué no se debe pedir cerveza en un bar?

Otra bebida que los bartenders jamás pedirían para sí mismos es la cerveza de barril. Daniel Yeom, director general de Esters Wine Shop & Bar, en Santa Mónica, California, reconoció que le la desconfianza la limpieza de los despachadores. “No se puede saber la última vez que se limpió el sistema; sería muy desagradable estar con moscas y porquería”. El experto considera que, a menos que se conozca la higiene del lugar, lo mejor es pedir cerveza de botella.

Las cervezas de barril podrían no ser tan higiénicas, aseguran expertos Unsplash

Los expertos no aconsejan pedir una copa de vino, sobre todo en bares populares cuyo giro no es precisamente las bebidas de mesa, o cuya calidad dista mucho de la seguridad. Yeom aseguró que “nunca pedirá una copa de vino, ni nada más que un gin tonic, whisky con Cola, o una cerveza en botella en un bar de mala muerte”. Para él, es importante tener en cuenta diferentes factores: “No sé cuánto tiempo lleva abierto ese vino, y las posibilidades de que cualquier botella que haya estado detrás de la barra me haga feliz, son casi nulas”.

El Long Island iced tea es otro cóctel, de los más elaborados, que no pediría ningún experto. “Ningún bartender lo pide jamás”, confirmó Lauren Lenihan, directora de operaciones de Paris Café y Common Ground Bar, Nueva York. La razón es por la enorme cantidad de ingredientes y el tiempo que toma mezclar cada uno. La receta oficial, según la Asociación Internacional de Bartenders, contiene ginebra, vodka, ron blanco, tequila, triple seco, jugo de limón, almíbar y un chorrito de cola: “Personalmente, no me importa prepararlos, pero hay un montón de camareros que se niegan a hacerlos, y mucho menos a beberlos”.

Finalmente, el expreso martini es otra bebida de la que recomiendan alejarse si el bar no tiene bases sólidas sobre la preparación de un buen café. “La mayoría de los bares no están equipados con una máquina de expreso decente y el café puede ser viejo”, declaró al medio citado Alejandro Echeverría, barman y director de bebidas en bares clandestinos Sushi by Bou.

Otros cocteles que los bartenders jamás recomendarían, además de cualquier bebida congelada, son:

Mojito.

Shots mixtos.

Dirty Vodka Martini.

Bloody Mary.