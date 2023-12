escuchar

A siete años de hacer un impasse y dedicarse de lleno a su carrera como solista, Santiago ‘Chano’ Moreno Charpentier, volvió a ponerle su voz a Tan Biónica con una serie de shows mágicos: dos Estadios Vélez y dos Estadios Único de La Plata. El viernes 8 de diciembre será la última presentación de la banda en la ciudad, esta vez en River, y entristeció a miles de fanáticos con un fuerte mensaje.

A través de su cuenta de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde tiene 866.500 seguidores, el artista escribió: “Este viernes en River va a ser la última fecha de Tan Biónica en Buenos Aires por muchos años”.

El cantante utilizó sus redes sociales para comunicarle una inesperada noticia a sus seguidores (Foto: capturaX/@CHANOTB)

El tuit no tardó en replicarse y recibir miles de comentarios de sus admiradores, quienes no tardaron en expresar su angustia. “Pará flaco, me hacés mier**”; “Che, amigo ya me rompieron el corazón este año, no tenías que volver a romperlo otra vez tan rápido”; “Chano, se me atragantaron los ravioles que estaba comiendo”; “Que digas muchos años, me suena a que no es el final, sino un hasta luego! Cuando estés arriba de un escenario nuevamente... Ahí estaremos. Te vamos a extrañar mucho. Gracias a Dios existe tu música y tus letras, dónde quiera que vayamos vas a estar siempre con nosotros”, fueron solo algunos de ellos.

Las palabras del intérprete de “Ciudad mágica” se refieren a que el grupo de rock alternativo surgido en el año 2002 emprenderá luego nuevos shows de su gira “La Última Mágica Tour” en Punta del Este, Mar del Plata, San Bernardo (Paraguay), Córdoba y Montevideo, siendo el viernes el último en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el músico anunció una alegre noticia. Desde su cuenta de Instagram, donde lo siguen 592.000 personas, quiso celebrar el éxito de la vuelta y sortear un par de entradas para que quienes no pudieron comprarlas, puedan tener la suerte de saltar en el estadio ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Desde su cuenta de Instagram, Tan Biónica anunció que sorteará dos entradas para este viernes en River (Foto: captura Instagram/@tanbionica)

“Es tanta la alegría y la felicidad que manejamos, que queremos conocer a 2 de ustedes e invitarlos a ver el show de River que está agotado hace meses. Comenten acá abajo sus nombres seguido del hashtag #TanBionicaEnRiver y ya están participando del sorteo. ¡Los queremos!”, sostuvieron debajo de la publicación que en cuestión de segundos se llenó de comentarios.

El emotivo gesto de Chano con una fanática que sufrió un ACV y no pudo ir a uno de sus shows

No es la primera vez que Chano muestra uno de sus lados más humanos para con el público y esto ocurrió a principios de noviembre, cuando el cantante se presentó en La Plata con Tan Biónica ante miles de fanáticos, pero con una gran ausente.

“Mi ídolo: soy Iara y esta nota te llega por un inconveniente que tuve. De lo contrario, estaría hoy ahí gritando y disfrutando tu show”, fueron las palabras que escribió Paula Rodríguez, mamá de Iara, una adolescente que se encuentra internada en el hospital de Niños Sor María Ludovica, al encontrarse en recuperación tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Con la idea de conseguir un saludo por parte del ídolo de su hija, reveló en el escrito que como regalo de su cumpleaños número 15, la joven recibió una entrada para el recital de Tan Biónica. Sin embargo, no pudo asistir debido a su problema de salud, que la mantiene internada en La Plata.

Al leer las líneas, el músico no tardó en contestar. “Hola Iarita, qué linda que estás. Sé que estás mejorando, yo te prometo que cuando termine estos shows, que tengo unos meses muy complicados de muchísimo trabajo, voy a pasar a verte. Nos vamos a juntar, vamos a escuchar música, vamos a leer cosas lindas y las vamos a pasar muy bien”, expresó.

Y cerró: “Quiero mandarte mucha fuerza y te pido que te concentres en que tenés que estar bien, tenés que sentirte bien. Vos sos una luchadora y yo lo sé, te lo vi en la cara. Te amo Iarita”.