Beneficios y ventas de Chevron se disparan en el tercer trimestre

Los resultados del grupo petrolero estadounidense Chevron se dispararon en el tercer trimestre de este año, en un entorno de altos precios de los hidrocarburos por los conflictos en Medio Oriente y Ucrania que ha beneficiado también a sus competidores.

El volumen de negocio de Chevron en el tercer trimestre fue de 67.800 millones de dólares, un aumento de más de 36% con respecto al mismo periodo del año anterior, indicó la compañía en un comunicado este viernes.

El beneficio neto se disparó más de 180% interanual, hasta alcanzar los 9.920 millones de dólares en el periodo de julio a septiembre.

El grupo petrolero anunció que abonará un dividendo de 1,78 US$ por acción.

Chevron precisó igualmente que los nuevos yacimientos obtenidos y las mejores condiciones comerciales conseguidas en Venezuela le darán la posibilidad de más que duplicar su producción en los próximos cinco años en ese país.

Los gigantes de los hidrocarburos, el estadounidense ExxonMobil, el francés TotalEnergies, los británicos BP y Shell, así como la española Repsol y la italiana Eni, ya han presentado unos resultados con fuertes alzas en línea con el constante aumento de los precios del crudo.