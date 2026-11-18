El director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, afirmó el martes que participó "muy activamente" en la elección del actor británico Robert Pattinson como nuevo James Bond.

Amazon MGM Studios anunció el lunes que Pattinson, de 40 años, asumiría el codiciado papel del espía ficticio más famoso del mundo, tras meses de especulaciones.

"Había algo especial en Rob Pattinson y en sus interpretaciones", dijo Bezos en la conferencia tecnológica Semafor, en California.

"Al principio, diría que teníamos algunos prejuicios en su contra porque ya era muy famoso", añadió. "Pero en las pruebas de selección quedó clarísimo: 'él es James Bond'".

Amazon compró el histórico estudio de Hollywood MGM en 2022, pero no fue hasta el año pasado cuando la compañía llegó a un acuerdo con los productores de Bond, Barbara Broccoli y Michael Wilson, para obtener el control creativo total de la franquicia.

La familia Broccoli había protegido celosamente la saga desde la primera película, "Dr. No" (1962), en la que Sean Connery interpretó por primera vez a Bond, e insistía en preservar la integridad del personaje y de la marca.

Pattinson se dio a conocer en "Harry Potter y el cáliz de fuego" (2005), donde interpretó a Cedric Diggory, pero alcanzó la fama mundial con el papel de Edward Cullen en la saga romántica de vampiros "Crepúsculo".