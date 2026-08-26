Bill Gates lanza una advertencia sobre las consecuencias de la IA

Bill Gates advirtió este miércoles que el mundo no está preparado para las consecuencias que traerá la inteligencia artificial (IA), que en su opinión destruye puestos de trabajo y amenaza el vínculo de los seres humanos, especialmente en el caso de los jóvenes.

En un artículo publicado en su blog, el cofundador de Microsoft afirmó que la transición hacia la era de la IA será uno de los periodos más turbulentos de la historia y sostuvo que nadie ha presentado un plan creíble para gestionarla.

"La IA será el mayor igualador jamás inventado o la peor fuente de injusticia", escribió Gates, de 70 años, quien ahora preside la fundación filantrópica que lleva su nombre.

"No existe un plan para facilitar la entrada en la era de la IA", señaló Gates, y añadió que probablemente apoyaría uno si existiera. "Sin embargo, no creo que eso vaya a suceder. Los incentivos geopolíticos y económicos empujan demasiado fuerte para avanzar a toda velocidad", advirtió.

Gates enumeró tres riesgos principales derivados del rápido despliegue de la IA. El primero sería la destrucción permanente de empleos.

El artículo asevera que las comparaciones con lo que significó el paso del trabajo agrícola al de oficina son engañosas, puesto que aquella transición se desarrolló a lo largo de generaciones y creó nuevos puestos que seguían requiriendo pensamiento humano.

La IA, en cambio, puede sustituir al pensamiento mismo, alertó, lo que afectará al derecho, la medicina, la atención al cliente, el software y la manufactura en aproximadamente una década.

Los primeros puestos de trabajo y los de nivel intermedio son los más expuestos, afirmó Gates, lo que implicará un mercado laboral con muchas menos vacantes para los jóvenes.

El trabajo manual se verá afectado de manera similar, a medida que los robots se abaraten. Los sectores de la construcción y la hostelería serán impactados hacia finales de la década.

Gates sugirió que ciertos empleos deberían reservarse para humanos, incluso si la IA puede hacerlo mejor y más barato.

El segundo riesgo sería que nuevas capacidades de la IA caigan en malas manos, con ataques que son más rápidos de lo que las empresas pueden contrarrestar. Los hospitales, los bancos, los sistemas de agua y las redes eléctricas están todos expuestos, señaló.

La tercera área de riesgo tiene que ver con los niños y las relaciones humanas. Citando investigaciones, Gates afirmó que los chatbots de IA que nunca retan ni frustran a los usuarios corren el riesgo de volverse adictivos y de negar a las personas la oportunidad de desarrollar habilidades sociales.

Los bots de IA "nos roban las lecciones que aprendemos al relacionarnos con otras personas", escribió.