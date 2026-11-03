Binance revela que uno de sus ingenieros descargó malware que propició robo de USD 6.000 millones

Binance reveló el martes que uno de sus empleados, engañado por los piratas informáticos con una entrevista falsa de trabajo, descargó un malware que propició el robo de más de 6.000 millones de dólares en criptomonedas de su plataforma, considerado el golpe más grande en la historia de este sector.

La plataforma dijo que ya reintegró el 98% de los activos robados con fondos propios. El 2% restante estaba en criptomonedas que por su escasez son más difíciles de adquirir.

Según la compañía, el primer paso de los hackers lo realizaron en junio, cuatro meses antes del robo.

Los piratas consiguieron que un ingeniero de la plataforma descargara una versión de un programa de programación muy conocido en el sector (Homebrew) que contenía un virus.

A pesar de que los equipos de ciberseguridad de la compañía detectaron el virus y lo eliminaron, los piratas se hicieron con los datos del ingeniero que descargó el virus y de otros colegas de la plataforma.

En septiembre, se acercaron a otro ingeniero de Binance a través de una plataforma de empleo ofreciéndole una entrevista logrando que este descargara un malware con "técnicas sofisticadas", dijo la plataforma.

Dicho malware fue clave en el éxito del hackeo y permitió a los ciberpiratas establecer conexión con los sistemas internos de la plataforma.

El 20 de octubre, los atacantes usaron el acceso que habían obtenido y una herramienta interna de IA para tomar el control del software utilizado por otros dos ingenieros.

Nueve días después, activaron el código malicioso que puso en marcha el ataque, que según el FBI está vinculado a las autoridades de Corea del Norte.

Pyongyang, a través de la hermana del líder Kim Jong Un, calificó esta acusación de "retórica absurda".

De los fondos robados, unos 2.850 millones de dólares fueron congelados, según Binance, lo que significa que los atacantes no podrían utilizar esa suma para intercambiarla por otras monedas.

Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones diarias. Las noticias sobre el ciberataque hicieron que los precios de la mayoría de estas monedas cayera de forma abrupta.