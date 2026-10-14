BlackRock registra nuevo récord de activos gestionados y ganancia neta en alza del 25% en 3T

BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, anunció el miércoles un fuerte aumento de su facturación y de sus ganancias trimestrales y un nuevo récord de activos gestionados.

La empresa estadounidense alcanzó un nuevo récord con alrededor de 15,5 billones de dólares de activos en su cartera, según una nota de prensa.

En el tercer trimestre registró entradas netas de activos por 205.000 millones de dólares.

"Hemos registrado suscripciones netas en cada categoría de activos, para cada tipo de cliente, en cada región", celebró Larry Fink, director ejecutivo del grupo, durante una conferencia en línea para analistas e inversores.

La gran mayoría de estos nuevos activos (135.000 millones de dólares) se ha canalizado hacia ETF, fondos cotizados en bolsa que permiten a los inversores aprovechar la evolución de una cesta de activos, como un índice bursátil, sin invertir unitariamente en ellos. Se han vuelto muy populares gracias a sus comisiones de gestión generalmente más bajas.

"Iniciamos nuestro cuarto trimestre, históricamente el más sólido, con una dinámica que se acelera (...). La demanda de capital está aumentando a escala de la economía mundial y BlackRock está cada vez más en el centro de la forma en que ese capital se despliega y se gestiona", comentó Fink, citado en el comunicado.

En el tercer trimestre la firma obtuvo una facturación de 7.750 millones de dólares, un 19% más que en igual período del año anterior.

En el mismo período, su ganancia neta fue de 1.660 millones de dólares, con un incremento del 25% interanual.

Expresado por acción y excluyendo elementos extraordinarios, la referencia en Wall Street, la ganancia neta se dispara un 38% interanual, hasta 15,93 US$. Los analistas consultados por Bloomberg esperaban 14,15 US$.