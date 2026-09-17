BM anuncia que movilizó más de US$ 100.000 millones de fondos privados para proyectos

El Banco Mundial anunció el jueves que había movilizado en un año más de 100.000 millones de dólares de capital privado para los países en desarrollo, una cifra récord

La contribución del sector privado, que asciende a 112.000 millones de dólares durante el año fiscal de 2025-26 (1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026), aumentó más de un 60% en un año, según la institución multilateral con sede en Washington

Ese nivel se aproxima ya a los recursos que el propio Banco puede comprometer, a través de sus distintas ramas, cada año (123.000 millones de dólares en 2025-26)

Este nuevo equilibrio se deriva de una constatación tajante, subrayó el presidente de la organización, Ajay Banga, en una entrevista con la AFP: los donantes tradicionales no disponen de los fondos necesarios para responder a las necesidades de los países en desarrollo

El Banco Mundial "no puede prestar 200.000 millones de dólares al año. No los tenemos", declaró

Según él, los capitales privados "refuerzan" la labor de la organización, pero no la sustituyen

La única otra forma de aumentar los recursos del Banco Mundial sería pedir a los países que aporten más, señaló Banga

"Los gobiernos no tienen hoy ese margen de maniobra", explicó

Creado en 1944 y encargado de luchar contra la pobreza, el Banco Mundial concede préstamos a bajo costo

Los capitales privados permiten "cubrir la brecha entre lo que se necesita y los fondos de origen público que se pueden reunir", explicó Ajay Banga a la AFP

Para ello, hay que "intentar ver si existe alguna manera de reducir el riesgo asociado a esa inversión, de hacerla atractiva, más previsible"

La organización puede garantizar que el dinero prestado será reembolsado o aportar una inversión inicial, sugirió

"Hay que tener presente que los capitales privados irán allí donde haya una rentabilidad adecuada", declaró también este ex director ejecutivo del gigante de los medios de pago Mastercard

El sistema debe ser aceptable tanto para los inversores como para los países necesitados, prosiguió, señalando que estos últimos "no están obligados a recurrir a los capitales privados"