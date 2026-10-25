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LA NACION

Booker anota 43 puntos en triunfo de Suns 131-122 sobre Warriors, que caen a 0-3

Devin Booker anotó 43 puntos y los Suns vencieron 131 a 122 a los Warriors en el inicio de temporada de Phoenix

El guardia de los Suns de Phoenix, Devin Booker (15), realiza un tiro de tres puntos por encima del
El guardia de los Suns de Phoenix, Devin Booker (15), realiza un tiro de tres puntos por encima del

PHOENIX (AP) — Devin Booker anotó 43 puntos, Miles Bridges sumó 16 y los Suns de Phoenix ganaron su partido inaugural en casa por quinta temporada consecutiva al vencer la noche del sábado por 131-122 Warriors de Golden State.

Los Warriors —que jugaban por tercera vez en cuatro días— cayeron a 0-3 por primera vez en 19 años mientras daban descanso a varias piezas clave, entre ellas Stephen Curry (rodilla derecha), Brandin Podziemski (zona lumbar), Draymond Green (zona lumbar) y Al Horford (zona lumbar).

Booker anotó 17 puntos en el tercer cuarto y Jordan Goodwin encestó un triple justo antes de la bocina para darle a los Suns una ventaja de 102-92 al entrar al cuarto periodo. Los Warriors se mantuvieron cerca durante algunos minutos más, pero los Suns terminaron por despegarse y Luke Kennard clavó un triple para ampliar la ventaja a 117-102 con seis minutos por jugar.

Kennard terminó con 11 puntos, al acertar 3 de 5 desde la línea de 3 puntos, exactamente lo que el equipo esperaba cuando lo firmó en la temporada baja. Dillon Brooks aportó 15 puntos y cinco asistencias.

Golden State fue liderado por el novato Yaxel Lendeborg, quien anotó un máximo de la temporada de 26 puntos y encestó seis triples. De'Anthony Melton agregó 25 puntos con 8 de 13 en tiros de campo.

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AP
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