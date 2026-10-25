Booker anota 43 puntos en triunfo de Suns 131-122 sobre Warriors, que caen a 0-3

PHOENIX (AP) — Devin Booker anotó 43 puntos, Miles Bridges sumó 16 y los Suns de Phoenix ganaron su partido inaugural en casa por quinta temporada consecutiva al vencer la noche del sábado por 131-122 Warriors de Golden State.

Los Warriors —que jugaban por tercera vez en cuatro días— cayeron a 0-3 por primera vez en 19 años mientras daban descanso a varias piezas clave, entre ellas Stephen Curry (rodilla derecha), Brandin Podziemski (zona lumbar), Draymond Green (zona lumbar) y Al Horford (zona lumbar).

Booker anotó 17 puntos en el tercer cuarto y Jordan Goodwin encestó un triple justo antes de la bocina para darle a los Suns una ventaja de 102-92 al entrar al cuarto periodo. Los Warriors se mantuvieron cerca durante algunos minutos más, pero los Suns terminaron por despegarse y Luke Kennard clavó un triple para ampliar la ventaja a 117-102 con seis minutos por jugar.

Kennard terminó con 11 puntos, al acertar 3 de 5 desde la línea de 3 puntos, exactamente lo que el equipo esperaba cuando lo firmó en la temporada baja. Dillon Brooks aportó 15 puntos y cinco asistencias.

Golden State fue liderado por el novato Yaxel Lendeborg, quien anotó un máximo de la temporada de 26 puntos y encestó seis triples. De'Anthony Melton agregó 25 puntos con 8 de 13 en tiros de campo.

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