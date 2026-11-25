Brad Pitt y Angelina Jolie pusieron fin a una amarga disputa legal por la venta de un viñedo francés que compraron juntos, según informó este miércoles la expareja.

En un escueto comunicado facilitado a los medios estadounidenses, las estrellas de Hollywood no dieron detalles sobre el acuerdo relativo al Chateau Miraval, la lujosa finca cuya propiedad quedó enredada en un enconado divorcio.

"Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en lo que consideramos el mejor interés de nuestra familia y no haremos más comentarios", decía el comunicado.

"Cualquier declaración en historias de prensa atribuida a 'fuentes' no proviene en realidad de ninguno de nosotros ni de nadie cercano a nosotros", añadía el texto citado por la revista People.

Pitt, de 62 años, y Jolie, de 51, que tienen seis hijos en común, se separaron en 2016 tras 12 años juntos. Su conflictivo divorcio no se formalizó hasta 2024.

En mitad de la batalla legal, Jolie vendió su participación en la bodega de vinos a una filial del Grupo Stoli, el gigante mundial de las bebidas detrás del vodka Stolichnaya.

En documentos judiciales, Pitt alegó que la venta violaba un acuerdo que exigía la aprobación previa de ambas partes.

Jolie respondió con una contrademanda en la que acusaba a su esposo separado de ser "vengativo".

La estrella de "Lara Croft" afirmó en documentos anteriores que Pitt se había negado a comprar su parte de la bodega porque ella no quiso firmar un acuerdo de confidencialidad que, según su equipo legal, era un intento de silenciarla sobre presuntos abusos domésticos.

Esas acusaciones incluían un incidente a bordo de un jet privado en el que, según ella, Pitt "estranguló" a uno de sus hijos y golpeó a otro, mientras la familia volaba de California a Francia en septiembre de 2016.

Nunca se presentaron cargos penales por esas acusaciones.