Brasil y China se marginan de una declaración del G20 acerca de sobreproducción industrial

El G20, que reúne a países desarrollados y emergentes, emitió una declaración contra la sobreproducción industrial, de la que se marginaron Brasil y China, informó Estados Unidos este miércoles.

La Unión Europea secundó el llamado contra el exceso de producción, una crítica que suele dirigirse a Pekín.

Se considera que la sobreproducción abarata los costos de forma injusta y propicia el trabajo forzoso.

Entre los firmantes figuran Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, India y Japón.

Los países se comprometieron a examinar sus capacidades y reservas en sectores como los autos y los vehículos eléctricos, así como en baterías, chips y paneles solares.

Polonia, que fue invitada a la mesa del G20 este año, también suscribió la propuesta.

Además de Brasil y China, no firmaron Indonesia, Rusia y Arabia Saudita, todos ellos miembros del G20.

Los ministros de Comercio del grupo se reunieron la semana pasada en Milwaukee, Estados Unidos, para examinar colectivamente sus problemas.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que ha reunido a funcionarios de las economías que apoyan la iniciativa para comenzar a trabajar sobre el tema al margen del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).