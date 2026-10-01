Bravos anuncian que el zurdo Ray Kerr abrirá ante Aaron Nola de Filis en la serie de comodín

ATLANTA (AP) — Los Bravos de Atlanta eligieron como abridor de entrada al zurdo Ray Kerr, quien tendrá su primera participación en la postemporada en su carrera como abridor, para el decisivo juego el jueves de la serie de comodines de la Liga Nacional.

Los Bravos anunciaron la decisión el jueves.

Se espera que el veterano derecho Aaron Nola abra por los Filis. Nola tuvo marca de 7-12 con efectividad de 4,67 en la temporada regular.

Se prevé que el derecho de los Bravos Grant Holmes (10-6, 3,44) lance la mayor parte de las entradas como relevista largo detrás de Kerr. El 25 de septiembre, Kerr lanzó tres entradas sin permitir carreras como abridor de entrada en Miami y Holmes permitió una carrera en cuatro entradas en una derrota por 3-0.

Kerr, de 32 años, fue llamado por Atlanta el 16 de agosto e hizo su primera aparición en las Grandes Ligas en más de dos años al día siguiente. Kerr se sometió a una cirugía Tommy John en 2024 y no lanzó en absoluto en 2025.

Kerr registró una efectividad de 1.47 en nueve juegos con Atlanta.

Los Filis vencieron 4-3 a los Bravos en 10 entradas el miércoles para forzar el juego decisivo de la serie al mejor de tres.

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