Bravos vencen a Dodgers 6-5 con sencillo del emergente Ha-Seong Kim en la novena

ATLANTA (AP) — Ha-Seong Kim bateó un sencillo como emergente para impulsar a Lane Thomas con dos outs en la novena entrada, lo cual redituó el miércoles a los Bravos de Atlanta una victoria por 6-5 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Thomas pegó un doble al jardín derecho ante Tanner Scott (1-5) antes de que los Dodgers dieran base por bolas intencional a Austin Riley para enfrentar a Kim. Scott también cargó con la derrota el martes, en el primer juego de la serie.

El cubano Victor Mederos (3-1) lanzó una novena entrada perfecta.

Matt Olson conectó su 37° jonrón por Atlanta y Sean Murphy pegó el primero de su temporada. Tommy Edman se voló la barda por Los Ángeles e impulsó tres carreras en este duelo de ida y vuelta entre líderes divisionales de la Liga Nacional.

El jonrón de dos carreras de Edman en la tercera entrada puso a los Dodgers arriba por 3-1.

Los Bravos respondieron en la cuarta. Austin Riley conectó un elevado de sacrificio y Drake Baldwin pegó un doble de dos carreras para tomar una ventaja de 4-3. Baldwin terminó con tres imparables.

El jonrón de Murphy puso el encuentro 5-3 en la sexta.