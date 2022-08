Britney Spears presentó su primera canción en 6 años y habló de dejar atrás la etapa más “amarga” de su vida

Después de años de inactividad musical, Britney Spears estrenó su nueva canción “Hold me closer”, nada menos que junto a Elton John.

Tras haber estado 13 años bajo una tutela que la privaba de casi todo, la cantante retomó las riendas de su carrera y vida personal, aunque al parecer se desacostumbró un poco a ser una superestrella, ya que recientemente reveló cómo se sentía ante el lanzamiento. Su último posteo en redes sociales causó revuelo entre los fans.

La denominada “Princesa del Pop” viene de vivir experiencias muy intensas. No solo se liberó de la tutela legal de su papá, sino que también se casó con su novio Sam Asghari, tras una triste noticia: la pérdida de un embarazo.

A través de su cuenta de Twitter, Britney compartió ahora con sus seguidores un nuevo sincero mensaje sobre este regreso musical. “Okie dokie... Es mi primera canción en 6 años. Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo, Elton John. Estoy un poco abrumada, es algo grande para mí. Meditando más y aprendiendo que mi espacio es invaluable y precioso”, escribió la cantante.

Britney Spears se sinceró sobre su última canción @britneyspears/Twitter

Acto seguido, reflexionó sobre ese sentimiento abrumador y notó que pudo haberse originado por los problemas familiares del pasado. También aclaró que hoy está dispuesta a ser una mejor versión de ella misma, una sin miedo y sin tapujos, “como cuando era joven”.

“Estoy aprendiendo que cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz... Sí, hoy elijo la felicidad. Todos los días me digo a mí misma que debo dejar ir la amargura y tratar de perdonarme a mí y a los demás por lo que fue tan doloroso. Quiero ser intrépida como cuando era joven y no estar tan asustada y temerosa. Ruego que realmente haya verdad en el Espíritu Santo y espero que ese espíritu también esté con mis hijos. Sí… hoy elijo la felicidad y la alegría”, destacó la famosa.

La reacción de los fans de Britney Spears sobre su nueva canción con Elton John

La intérprete de temas como “Toxic” y “One more time” recibió cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes consideraron que su publicación en la que reveló sentirse abrumada fue sincera y profunda.

Así que la mayoría la felicitó por el nuevo éxito y la incitó a seguir adelante con su vida, con reacciones como la siguiente: “Te amamos, no podíamos esperar a escuchar tu voz”.

Britney Spears revela cómo se siente de volver a la música

Más tarde, la cantante publicó otro video en el que se decía sorprendida de que su nueva canción estuviera en el primer lugar en la lista de reproducciones en 40 países: “Holy shit, es el mejor día”, aseguró, ante lo cual sus fans nuevamente enloquecieron y la alentaron. Entre los comentarios estaba incluso el del actor Simon Curtis: “Te lo mereces”, le dejó en medio de la celebración que la volvió tendencia.