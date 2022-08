Jennifer Lopez, en su mejor momento: tras su boda con Ben Affleck, vuelve con todo a la actuación

Jennifer Lopez se encuentra en uno de los mejor momentos de su vida. Tras su comentadísima boda con Ben Affleck, primero en Las Vegas y luego con un fiestión en Georgia, se prepara para volver con todo a la actuación.

Y lo hará en Netflix, la popular plataforma de streaming que acaba de estrenar Halftime, un preciso documental sobre su carrera, enfocado en su preparación para el show del medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira y en las claves de su estrellato en Hollywood.

¿Cuál es el nuevo proyecto? Atlas, un thriller de ciencia ficción que protagonizará junto a uno de los más recientes actores de Marvel, Simu Liu. Según informó el portal Deadline, esta cinta narrará la historia de una mujer que lucha por el bien de la humanidad, mientras que su antagonista hace todo lo posible por evitarlo.

“Tener la oportunidad de dirigir a Jennifer como protagonista de esta película es un sueño hecho realidad. Sé que aportará la increíble fuerza, profundidad y autenticidad que todos admiramos de su trabajo”, aseguró el director Brad Peyton en declaraciones citadas por el portal Fotogramas.

Jennifer Lopez tiene un nuevo contrato con Netflix

Todas estas apariciones dentro de Netflix están dentro del marco del contrato que la intérprete de “Dance again” firmó con la compañía para crear contenido exclusivo orientado en fomentar el papel de la mujer dentro de la industria.

Atlas se suma a otros dos proyectos que JLo ya acordó con la plataforma: The Mother y The Cipher, además de que estará en la comedia romántica Marry Me y en Shotgun Wedding.

¿De qué trata Atlas, la nueva película de Jennifer Lopez en Netflix?

Atlas será un largometraje de ciencia ficción en el que el personaje principal, interpretado por JLo, se enfrentará a un soldado creado por Inteligencia Artificial (IA) para evitar que acabe con la humanidad. Éste cree que la única manera de terminar con la guerra es erradicarla y hará todo lo posible por lograrlo. Lo que no se espera es que detrás de él hay una mujer que estará dispuesta a luchar con todas sus fuerzas para impedir sus planes.

Simu Liu protagonizó la reciente Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

La cinta será dirigida por Brad Peyton, escrita por Aron Eli Coleite y Leo Sardarian y coprotagonizada por Simu Liu, la estrella de otros productos del Universo de Marvel que también fueron un éxito, como Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Esta última película tuvo una de las aperturas más grandes después del reinicio de la pandemia, por lo que se espera superar el éxito de aquella producción.

Por el momento, la plataforma no confirmó la fecha de estreno, pero el filme ya se posicionó dentro del ojo público debido a las actuaciones que ofreció JLo en sus últimas cintas que la llevaron a obtener la nominación al Globo de Oro por su papel en Estafadoras de Wall Street, una cinta que además ella produjo con el objetivo de reafirmar el rol de la mujer dentro de la industria de Hollywood.