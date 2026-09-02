Bukele debe liberar a abogada activista de DD.HH., reclama su abogado

El presidente salvadoreño Bukele debería liberar a la abogada y activista por los derechos humanos Ruth López, encarcelada y sin juicio desde hace más de un año, si quiere demostrar que es un líder, declaró el miércoles a la AFP su abogado ante la ONU.

El estado de salud de López, de 48 años, preocupa a su familia, tras una operación en un hospital en mayo de este año, explicó el letrado en videoentrevista.

"Bukele quiere ser visto como un líder en la región y en el mundo. Valora mucho su relación con el presidente [Donald] Trump", declaró Jared Genser, que ha litigado decenas de casos ante instancias como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria.

"Hay una manera muy clara de actuar en este caso, para que Bukele pueda indicar al mundo que quiere hacer las cosas de forma diferente: obviamente debería liberar a Ruth", explicó el abogado estadounidense.

Genser, defensor entre otros del político venezolano Leopoldo López o los nicaragüenses Juan Sebastián Chamorro y Félix Madariaga, presentó el caso de López ante el Grupo de Trabajo de la ONU el 18 de agosto.

López está detenida de forma preventiva y sin derecho a juicio a causa de su trabajo como abogada y defensora de los derechos humanos, aseguró el fundador del bufete Perseus.

Genser calcula en un año el tiempo de respuesta del panel de expertos de la ONU.

Una demanda de liberación de parte de este Grupo de Trabajo "socavará drásticamente los argumentos [de Bukele] de que El Salvador no tiene presos políticos", indicó.

La situación de López, acusada primero de malversación y luego de enriquecimiento ilícito, es "muy dura", indicó.

"La semana pasada tuvimos noticias positivas porque las pruebas sobre un posible cáncer de seno son negativas", pero otros indicadores de salud son preocupantes, indicó.

"La realidad es que no sabemos qué pasa con su salud porque el régimen de Bukele no ha querido compartir sus resultados con ella ni con su familia", criticó.

López, a quien se le impiden las visitas familiares, es considerada "presa de conciencia" por Amnistía Internacional, y ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Internacional de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Estados Unidos.