Buque de guerra USS Lincoln ancla en California tras turbulenta misión en el Golfo

El portaviones USS Abraham Lincoln regresó a su puerto de California este jueves, tras una larga misión en el Golfo en el marco de la guerra de Estados Unidos en Irán y en la que hubo intentos de suicidio entre su tripulación.

Los familiares de los efectivos a bordo se alinearon en el muelle en San Diego, California, para ver a sus seres queridos luego de casi un año de separación.

Alba Solano le dijo a AFP que ella y su hija estaban "nerviosas" y "muy emocionadas" ante la idea de ver a su pareja con quien había tenido problemas para comunicarse durante la misión.

"Supimos de él por correos electrónicos. Pudimos intercambiar mensajes de texto de vez en cuando. Las llamadas eran terribles. Nunca funcionaban. Él podía oírnos, pero nosotros no podíamos oírlo", dijo.

El buque de propulsión nuclear zarpó de California en noviembre de 2025 para prestar servicio en el mar de China Meridional y fue desviado hacia Oriente Medio antes de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero.

La tripulación no pisó tierra hasta una escala que hizo el USS Abraham Lincoln en septiembre en Tailandia de camino de vuelta a Estados Unidos.

Este despliegue pasó factura entre los militares a bordo del Lincoln y de los buques de guerra que lo acompañaban.

En agosto, familias de militares y legisladores estadounidenses alertaron de intentos de suicidio y la escasez de alimentos.

El mes pasado el gobierno de Trump reconoció en una carta a un legislador que registraron ocho intentos de suicidio por parte de efectivos estadounidenses, pero que nadie falleció.