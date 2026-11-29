CINCINNATI (AP) — Joe Burrow lanzó para un touchdown y corrió para otra anotación, y los Bengals de Cincinnati vencieron el domingo por 19-9 a los Saints de Nueva Orleans, respaldados por una sólida actuación de Boye Mafe y su defensa.

Burrow escapó de la presión para anotar un touchdown de 5 yardas en la primera serie ofensiva de Cincinnati en el partido. También encontró al novato Colbie Young para un TD de 1 yarda con 7:58 por jugar en el cuarto periodo, con lo que empató a Boomer Esiason en el tercer lugar de la lista histórica de la franquicia con 187 pases de touchdown en su carrera.

Mafe registró dos capturas —con lo que elevó su total, el más alto del equipo, a 11 1/2 en su primera temporada con Cincinnati— y los Bengals detuvieron a los Saints en cada uno de sus cuatro intentos de conversión en cuarta oportunidad. Los Saints sumaron 313 yardas a la ofensiva en su tercera derrota consecutiva.

Cincinnati (8-3) jugó sin Tee Higgins por una lesión en el tendón de la corva, y Ja’Marr Chase se limitó a una recepción para 15 yardas.

Shough completó 20 de 38 pases para 238 yardas con una intercepción, y Chris Olave tuvo siete recepciones para 129 yardas.

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