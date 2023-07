Buscaban un donante de riñón para su hijo de 15 años y su profesor de matemática tuvo un gesto incomparable

escuchar

Un profesor de matemáticas de Ohio le dio el acto de amor más grande a una familia. Esta semana le donará un riñón a uno de sus alumnos de secundario, quien padece una rara enfermedad hereditaria que lo llevó a tener un importante daño renal. Luego de que los padres del adolescente buscaran ayuda y compartieran su historia en medios de comunicación, el maestro les hizo una llamada. En solo dos días ya estaba haciéndose estudios para devolverle la adolescencia al estudiante de 15 años.

Eddie McCarthy es profesor de matemática en Whitmer High School en Toledo, Ohio. El año pasado le enseñó geometría a Roman McCormick, quien cursa actualmente el segundo año de la secundaria y padece el síndrome branquio-OTO-renal o BOR, una rara enfermedad que afecta el desarrollo de tejidos y causa malformaciones en oídos y riñones. Con el tiempo, la salud del joven empeoró. Si no encontraba a un donante, tendría que someterse a diálisis.

Después de que la emotiva historia tuvo un fuerte eco, toda la familia y el profesor comenzaron a aparecer en diferentes medios de comunicación Washington Local Schools/Facebook

Desesperados, Redd y Dan McCormick, los padres del adolescente, buscaron alguna forma de ampliar su red de ayuda. Publicaron artículos en medios locales con la historia e incluso asistieron a diversos programas de noticias. “Era nuestro grito de ayuda para conseguir un donante, para encontrar a la gente, donantes vivos”, compartió Redd a Good Morning America. Llevaban casi dos años en la búsqueda, sin imaginar que la respuesta estaba cerca.

Los padres del adolescente aseguran que jamás dejarán de estar agradecidos por la ayuda del maestro Washington Local Schools/Facebook

El profesor vio la historia hace cinco meses, cuando uno de sus amigos le envió un mensaje para preguntarle si ese era su alumno. “Al día siguiente, o quizá un día después, fui a hacerme el estudio. Nos emparejaron y luego seguí yendo al hospital y me hice todos los exámenes. Se demostró que soy compatible con él”, compartió sobre su decisión.

McCarthy aseguró que todo fue de corazón y sin reflexionarlo tanto: “Cuando me inscribí, no lo hice pensando: ‘Voy a donar mi riñón’. Simplemente analizas: ‘Veamos si somos compatibles. A ver si funciona’”. El proceso demostró que era un buen candidato, una noticia que lo sorprendió. Le emocionaba imaginarse que muchas otras personas se habían hecho estudios sin éxito y que su caso no fuera así. Este 19 de julio, los médicos realizarán la cirugía de trasplante en el UMHS, el hospital de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor.

Agradecidos de por vida

Los padres del adolescente se mostraron conmovidos e inmensamente agradecidos por la decisión del profesor. “El hecho de que mi hijo haya podido conseguir un donante significa todo para mí”, declaró Dan McCormick. “Nunca podré agradecerle lo suficiente todo lo que hizo por nosotros. Es un ser humano maravilloso”. Redd manifestó además sus sentimientos: “Podría darle las gracias el resto de mi vida y, aun así, nunca sería suficiente para lo que hará (...)”.

Los padres del adolescente buscaron por años algún donante vivo para su hijo Washington Local Schools/Facebook

McCarthy también es padre y manifestó al medio citado que para él fue importante ponerse en el lugar de los McCormick. Por último, dejó un mensaje para pensar en la vida de los demás. “Hay gente ahí fuera que necesita riñones. Técnicamente, no necesitas los dos tuyos. Así que, ¿por qué no ayudar a alguien que sí?”, señaló: “Merece la pena. Hazte un chequeo y comprueba si eres compatible”, concluyó.

