La deportaron de EE.UU., solicitó la visa para entrar a Canadá, pero le hicieron una pregunta que la complicó

Una mujer mexicana contó que, después de tres años de que la deportaran de Estados Unidos, intentó tramitar el permiso para entrar a Montreal, Canadá, con dudas sobre si su pasado migratorio podría influir en la nueva decisión. Con el objetivo de revelar cómo es el proceso, publicó un video para contar su testimonio y mostró cuáles son las consecuencias de la deportación.

La usuaria @lizz22r reveló que llegar a Canadá no fue nada fácil: “¿Ser deportada de EE.UU. te afecta para entrar a otros países? Sí, significa que no serás aceptada en Canadá”, escribió en la descripción del clip sobre su caso. Según expuso, su viaje era únicamente por turismo: “Una amiga mía vive ahí y quiero ir a visitarla”. Para llegar, siguió todo el proceso necesario.

Lamentablemente, en el trámite le pidieron contestar algo determinante. “Me preguntaron textualmente si había sido deportada o me habían negado la entrada a algún país”, manifestó. Dado que la respuesta era obvia y con el temor de que pudieran investigarla, dijo la verdad y esperó que el resultado la favoreciera.

Una mujer compartió su experiencia de su trámite para ir a Canadá tras haber sido deportada

En ese momento, las autoridades migratorias le dijeron que debía esperar varios días para que le dieran una respuesta concisa. En el video, se ve cómo revela el contenido de un correo electrónico que le llegó con los detalles. Si bien no le negaban su solicitud, sí precisaban que la espera sería más larga y que todavía no tenían un veredicto final: “La solicitud permanece bajo revisión y se la contactará si se requiere más información o una vez que se tome una decisión. Durante la comprobación de su expediente no se considera que tenga una ETA válida, como tal no debe planificar ni realizar ningún viaje a Canadá hasta que se le indique lo contrario”.

En consecuencia, la tiktoker comenzó a pensar lo peor: “Yo presiento que me lo van a negar”, dijo al leer ese correo electrónico. Aunque no dio más detalles sobre el resultado, adelantó que la pregunta sobre su deportación pudo perjudicarla. “El proceso sigue en revisión y hasta ahora no sé cuándo me van a dar una respuesta”, concluyó.

Otras experiencias de personas que fueron deportadas de EE.UU.

El video acumula hasta el momento 100 mil reproducciones y decenas de comentarios de otras personas que están familiarizadas con el tema. Hubo opiniones divididas, dado que algunos extranjeros dijeron que pasaron por lo mismo y que todo salió bien. No obstante, también hubo quienes le aseguraron a la joven que no le darían el permiso migratorio por su historial.

La joven fue deportada de Estados Unidos Unsplash

Por otro lado, la instaron a tener paciencia para esperar el resultado: “Claro que te afecta, EE.UU. y Canadá comparten información”; “A mí me deportaron y entré a Canadá sin problemas”; “Si te la dan, yo hice lo mismo”; “Todo puede suceder, Canadá es un país impredecible”; “Así le dijeron a mi mamá, lleva tres meses esperando la respuesta”; “A mí me tardo como un mes y al final me dijeron que sí, no te desesperes”, escribieron como parte de las reacciones.

