Cade Cunningham anota 30 puntos y Pistons resisten ante Hornets para ganar 97-89
DETROIT (AP) — Cade Cunningham anotó 30 puntos para ayudar a que los Pistons de Detroit resistieran las arremetidas finales de los Hornets de Charlotte y los vencieran el miércoles por 97-89.
Paul Reed sumó 16 puntos, mientras que Ausar Thompson aportó siete unidades, nueve rebotes y ocho asistencias para los Pistons (4-1). Venían de una derrota por 111-97 en Nueva York la noche del martes.
Brandon Miller registró 31 puntos y 12 rebotes por Charlotte, pero falló cinco de sus siete tiros en el cuarto periodo. Dennis Schroeder anotó 14 puntos, pero ningún otro jugador de los Hornets llegó a cifras de dos dígitos.
Charlotte perdió el balón 25 veces, frente a 14 de Detroit.
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