Caen los precios del petróleo en medio de esperanzas de diálogo entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo cayeron el lunes ante las expectativas de una reanudación del diálogo entre Washington y Teherán, en vísperas de una serie de citas diplomáticas previstas para esta semana.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, retrocedió un 3,40% hasta 100,34 US$.

El barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, cayó un 4,51% hasta 95,78 US$.

"Los precios del petróleo retroceden sobre un trasfondo de anticipaciones de posibles negociaciones diplomáticas" en relación con la guerra en Oriente Medio, comenta a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el domingo que probablemente estaría abierto a la idea de reunirse con el dirigente iraní, Masud Pezeshkian, con ocasión de la cumbre anual de la ONU esta semana en Nueva York, según declaraciones recogidas por un periodista de Fox News.

Irán anunció por su parte el domingo haber transmitido de nuevo a Estados Unidos sus condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz, en el centro de la guerra entre Teherán y Washington, al tiempo que aseguró estar mejor preparado en caso de reanudación de las hostilidades.

Los flujos a través de este paso estratégico "se han reanudado parcialmente, con aproximadamente 2,8 millones de barriles diarios observados en los últimos seis días, frente a 700.000 en agosto", explica John Plassard, de Cité Gestion.

Paralelamente, los operadores vigilan el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, detenido recientemente tras ataques con drones.

La compañía nacional saudí de petróleo Aramco "se esfuerza por restablecer aproximadamente la mitad de la capacidad" de esta infraestructura esencial, explica Arne Lohmann Rasmussen, analista en Global Risk Management.

Los mercados esperan también la cumbre que reunirá el jueves, en Washington, a Donald Trump y a su homólogo chino, Xi Jinping.