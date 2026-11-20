California anunció el jueves que abrió una investigación para determinar si Nvidia engañó al público y a los inversores respecto a si sus chips terminaron en China, pese a que el gobierno estadounidense prohíbe que se exporten hacia ese país.

"La conducta de Nvidia y de su exdirector ejecutivo plantea serias dudas, incluso sobre la posible forma en que la empresa pudo haber engañado a los inversores", afirmó en un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta.

El cofundador de Nvidia Jensen Huang renunció la semana pasada a su cargo como director ejecutivo de la empresa después de admitir una relación extramatrimonial con una mujer llamada Alice Huang, sospechosa de espionaje para China.

Alice Huang, quien no tiene parentesco con el fundador de Nvidia, es la exdirectora de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur que fue investigada por autoridades locales en 2025 por posibles violaciones a los controles de exportación.

Jensen Huang ha aceptado asistir el 1 de diciembre a una sesión de interrogatorio a puerta cerrada sobre temas de seguridad nacional con funcionarios del Congreso estadounidense.

Si bien los estados no tienen autoridad sobre los controles federales de exportación, sí pueden procesar a las empresas en virtud de las leyes estatales.

California emitió un "requerimiento de información" a Nvidia para indagar si su exdirector o la compañía "engañaron a los inversores y al público sobre este riesgo, en violación de la ley", dijo Bonta.

"Nvidia se encuentra en una situación complicada (...) pero el principio subyacente de nuestra ley de valores corporativos es claro: las empresas no pueden engañar a sus inversores", agregó Bonta.

La valoración bursátil de Nvidia ha caído en más de un billón de dólares en dos semanas.

El precio de sus acciones bajó más de un 3% el jueves, con lo que profundizó su caída a pesar de un extraordinario informe de resultados trimestrales publicado el martes que superó las expectativas de los inversores.