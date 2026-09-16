California ordena a los anunciantes revelar si usan intérpretes generados con IA

Los anunciantes deberán revelar el uso de intérpretes generados con IA a los consumidores en California, de acuerdo con una nueva ley firmada el miércoles por el gobernador del estado estadounidense.

La legislación es el más reciente esfuerzo de la mayor economía estatal de EE.UU. para controlar el poder de esta tecnología.

Bajo la nueva norma, los anunciantes que usen intérpretes generados con inteligencia artificial en cualquier publicidad, sea en audio o en video, deberán indicarlo explícitamente a los consumidores.

"Los californianos merecen saber cuándo una persona que les vende algo no es una persona en lo absoluto", dijo el gobernador Gavin Newsom después de firmar la ley.

"Aquí en California estamos construyendo regulaciones sobre IA, líderes a nivel nacional, y estableciendo límites de sentido común para proteger a los consumidores, a los artistas y promover una mayor transparencia", agregó.

La legislación fue redactada en parte por el sindicato de actores SAG-AFTRA, que ha hecho campaña contra el uso de esta tecnología en cine y televisión.

La ley "da a los consumidores más transparencia al hacer más claro cuándo están viendo contenidos sintéticos en vez de intérpretes humanos", dijo el director del sindicato y su negociador en jefe, Duncan Crabtree-Ireland.

El uso de la IA se ha convertido en un tema importante en Hollywood. Escritores y artistas ya habían salido a huelga en parte por el temor de que los estudios opten por usar esta tecnología para generar contenido sin intervención humana.

Aunque el gobierno federal, bajo el presidente Donald Trump, ha tenido una postura de no intervención frente a la IA, California ha empezado a controlar la tecnología de forma más agresiva.