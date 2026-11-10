California rechaza impuesto a los multimillonarios, según proyecciones de medios

Los votantes de California rechazaron el proyecto para imponer un impuesto a los multimillonarios, según proyectaron el lunes los medios estadounidenses, a pesar del creciente descontento por la desigualdad económica mundial.

El gravamen, pagadero una única vez, habría obligado a unos 200 ultrarricos del estado más poblado del país a aportar el 5% de su patrimonio neto para ayudar a financiar el sistema de salud pública.

Tanto la cadena CNN como CBS News proyectaron que la llamada "Propuesta 40" no se aprobaría, casi una semana después de que los ciudadanos emitieran su voto sobre si gravar o no a los multimillonarios.

Esta iniciativa fue una de las numerosas propuestas presentadas a los votantes en las elecciones de medio mandato de la semana pasada, que dieron lugar a victorias a gran escala para el Partido Demócrata y asestaron una dura derrota a los republicanos del presidente Donald Trump.

La "Propuesta 40" se dio a conocer con bombo en California, un estado que sería la cuarta economía del mundo si fuera un país, pero en el que existe un abismo enorme entre los que tienen y los que no tienen.

Los defensores del impuesto sobre el patrimonio lo consideraban una pieza clave de un esfuerzo global para combatir la creciente desigualdad de ingresos.

Sin embargo, la tasa ya parecía encaminarse hacia la derrota la semana pasada, ya que, con alrededor del 60% de los votos contados el miércoles, el "No" lideraba con un 55,6%.