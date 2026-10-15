Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 30,60 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Nornoreste

: 2 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El viernes 16 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 17 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.