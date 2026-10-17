Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 30,60 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Suroeste

: 3 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.