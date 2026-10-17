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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 30,60 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 19 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.