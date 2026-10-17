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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 30,60 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El domingo 18 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 19 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 20 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.
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