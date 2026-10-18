Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 19 de octubre al 20 de octubre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 51 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Sursuroeste

: 5 a 8 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: mayormente soleado luego leve probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.