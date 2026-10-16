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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 59 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.