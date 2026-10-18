Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 19 de octubre al 19 de octubre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 56 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 21 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 10 a 21 mph, Oeste

: 10 a 21 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: leve probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California