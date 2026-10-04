1
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 5 de octubre al 9 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 5 de octubre la temperatura rondará entre 60 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El lunes 5 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 6 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 7 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 8 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 9 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Un hombre que mató a dos tripulantes de un buque en 2021 se quitó la vida en una cárcel de La Plata
- 3
El insólito beso de Robbie Williams a Sabrina Rojas y la propuesta que le llegó después: “Si me estás viendo, estoy soltera”
- 4
Lali Espósito volvió a celebrar su despedida de soltera con un bingo musical y una frase que llegó hasta las remeras