Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 15,60 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 8 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 0 a 8 mph, Nornoreste

: 0 a 8 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.