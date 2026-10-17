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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 15,60 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 8 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 8 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 19 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 24%.