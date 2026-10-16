Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSTEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 72 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Santa Ana, California

El domingo 18 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Notas servicios clima
Más leídas
  1. La salvada del año, una lesión insólita, gol olímpico, otro de mitad de cancha y argentinos protagonistas
    1

    Perlitas de Europa y Conference League: una salvada increíble, una lesión insólita, el gol olímpico y argentinos protagonistas

  2. Cómo un grupo rebelde logró poner en jaque a una de las mayores potencias petroleras del mundo
    2

    Cómo un grupo rebelde logró poner en jaque a una de las mayores potencias petroleras del mundo

  3. Un trabajador rural murió ahogado mientras rescataba vacas de una zona de campos inundados
    3

    Tragedia: un trabajador rural murió ahogado mientras rescataba vacas de una zona de campos inundados

  4. Lilia Lemoine fue increpada por un grupo de manifestantes a la salida del Congreso
    4

    Lilia Lemoine fue increpada por un grupo de manifestantes a la salida del Congreso