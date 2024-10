Cómo es la mansión “transparente” de Los Ángeles donde se rodó una famosa película de comedia y a cuánto se alquila

La mansión que apareció en la película “Big Fat Liar” (Un gran mentiroso, en español) , protagonizada por Frankie Muniz, Paul Giamatti y Amanda Bynes, se convirtió en noticia tras ser puesta en alquiler por 135.000 dólares al mes. La propiedad, que fue parte del éxito cinematográfico estrenado en 2002, se encuentra en Los Ángeles, California, y destaca por su privilegiada ubicación.

“Nos sentimos honrados de representar una de las propiedades más icónicas de Los Ángeles. Esta casa tiene una rica historia en Hollywood y ha sido parte de los recuerdos de muchas personas a lo largo del tiempo”, comentó Daniel Milstein de Christie’s International Real Estate en una entrevista con TMZ.

La propiedad, que fue parte del éxito cinematográfico estrenado en 2002, "Big Fat Liar", se encuentra en Los Ángeles, California, y destaca por su privilegiada ubicación (https://www.zillow.com/)

También agregó: “No existe nada comparable a esta propiedad en el mundo. Su arquitectura única de vidrio y hormigón, combinada con las impresionantes vistas panorámicas de la ciudad de Los Ángeles, hacen de esta casa un auténtico castillo en las alturas”.

Según la publicación de Zillow, la empresa estadounidense del mercado inmobiliario tecnológico, la residencia cuenta con una extensión de 12.000 pies cuadrados (1.100 metros cuadrados), distribuidos en 7 dormitorios y 11 baños.

Además, la casa incluye un vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, varias salas de estar, biblioteca, oficina, gimnasio, sala de cine, bar, sauna, estudio de grabación, cuarto de lavado y un garaje con capacidad para seis vehículos, entre otras áreas.

En el exterior, la mansión cuenta con una amplia terraza, extensas zonas verdes, una piscina con área de spa, jacuzzi y una casa de huéspedes, además de otras amenidades exclusivas.

Conocida como Skycastle, esta propiedad no solo cautiva por sus impresionantes espacios interiores y exteriores, sino también por sus espectaculares vistas del centro de Los Ángeles y del Océano Pacífico. Alguna vez también fue alquilada por Rihanna.

Amanda Bynes, la ex estrella que protagoniza la famosa película de comedia Big Fat Liar

Amanda Bynes fue una de las actrices más populares de la televisión infantil en las décadas de 1990 y 2000.

En el 2000, ganó cuatro premios Kids Choice consecutivos a la mejor actriz de televisión, el primero por su papel en la comedia All That y los otros por su protagónico en The Amanda Show. También ganó premios Kids Choice a la mejor actriz de cine en 2003 y 2004 por Big Fat Liar y What A Girl Wants.

La actriz, que hizo públicos sus problemas mentales y de adicciones hace años, creció en Thousand Oaks y actuó también en la serie de televisión What I Like About You, que se transmitió de 2002 a 2006, y en varias películas para TV antes de que su carrera comenzara a declinar.

En Big Fat Liar, Jason Shepherd (interpretado por Frankie Muniz) es un adolescente de 14 años conocido por su hábito de mentir constantemente. Esto se convierte en un problema cuando el productor de Hollywood Marty Wolf (Paul Giamatti) le roba una tarea escolar y la transforma en una película de gran presupuesto. Debido a su mala reputación, Jason se encuentra con dificultades para hacer que los demás le crean. Esta comedia juvenil fue un gran éxito de taquilla en Estados Unidos.

Por su parte, Amanda Bynes interpreta a Kaylee, la mejor amiga de Jason Shepherd. Es una chica inteligente, leal y aventurera, que no duda en apoyar a Jason en su misión de desenmascarar al deshonesto productor Marty Wolf.

LA NACION