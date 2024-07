El barrio de California, dentro de Los Ángeles, conocido como el “pequeño México” de EE.UU.

Escuchar

East Los Ángeles parece un destino fuera de Estados Unidos. Es famoso por su cultura chicana y, aunque se encuentra al este de una de las ciudades metropolitanas más populares de EE.UU., parece tener vida propia. Según la agencia Reuters, su mezcla mexicano-estadounidense, es evidente. Aquí se gestaron historias como la del boxeador Oscar de la Hoya y la de muchos otros.

De acuerdo con la biblioteca del condado de Los Ángeles, a principios del siglo XX, East Los Ángeles se convirtió en un popular destino de inmigrantes, con rusos, judíos, japoneses y mexicanos que trabajaban en las fábricas cercanas.

East Los Ángeles tiene 117 mil habitantes, la mayoría son latinos y buscan ser reconocidos como un distrito especial https://es.foursquare.com/

Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, ya era una comunidad casi exclusivamente latina, reforzada con trabajadores mexicanos que llegaron para manejar las máquinas en las industrias de guerra.

En un mapa de Los Angeles Times, basado en datos de la Oficina del Censo, se observa que el 85,4% de los angelinos que viven en este barrio son de ascendencia mexicana, en tanto que los inmigrantes son alrededor del 48% y hay una fuerte cultura chicana. Además, el idioma predominante es el español, en un 86%.

¿Qué se puede hacer en East Los Ángeles?

La comunidad es el hogar de monumentos culturales como el Chicano Resource Center y la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, que es parte de la cultura religiosa mexicana.

Boyle Heights está a diez minutos y ambos son barrios emblemáticos, con sitios históricos como Mariachi Plaza, el Mercadito; el cementerio más antiguo de Los Ángeles, Evergreen Memorial Park y Crematory; así como Self-Help Graphics, el centro de arte pionero más conocido por albergar la celebración del Día de los Muertos más antigua de EE.UU.

Sin embargo, a pesar de la rica herencia cultural, hay un gran problema en este barrio conocido como “el pequeñ México”. East Los Ángeles es una parte no incorporada del condado de Los Ángeles. Al respecto, el profesor Eric Ávila, dijo a Times of San Diego. “Pienso en East Los Ángeles como el hijastro descuidado de Los Ángeles. Y eso se debe en gran medida a su condición de no incorporado. No hay control local, y no hay forma de autodeterminación comunitaria”, señaló el profesor de estudios chicanos en la Universidad de California.

Cómo es East Los Ángeles, el barrio más latino del condado

Desde el canal de YouTube, Increíblemente Mex, destaca El Mercadito, adornado con sombrillas de colores sobre las cabezas de los compradores, que es un santuario de la cultura mexicana. Allí se venden productos, comidas, vestimenta, todo lo típico de distintos países latinos.

East Los Ángeles tiene 117 mil habitantes, la mayoría son latinos y buscan ser reconocidos como un distrito especial User - Google Street view

Cómo el “pequeño México” de Los Ángeles quiere ser algo más

La comunidad busca convertir su barrio en un distrito especial, luego de que durante años intentaron formalizarse como una ciudad y terminaron por chocar contra la política y la burocracia. Los residentes luchan contra la gentrificación de la zona y la pérdida de identidad cultural.

La cultura, sobre todo mexicana, desborda las calles de East Los Ángeles; sin embargo, hoy este lugar y otros tantos dentro de la zona se ven amenazados por los planes del ayuntamiento para revitalizar la zona. En otras palabras, el avance de la gentrificación para modernizar lugares como este, podría hacer que ser pierda la oferta más tradicional y variada.

A principios de 2024 la asambleísta de Sacramento Wendy Carrillo presentó el proyecto de ley 2986, por el cual se le exige a la Comisión de Formación de Agencias Locales del Condado de Los Ángeles (Lafco, por sus siglas en inglés) que cree un grupo de trabajo para estudiar cómo se utilizan los ingresos fiscales en esa zona.

East Los Ángeles tiene 117 mil habitantes, la mayoría son latinos y buscan ser reconocidos como un distrito especial User - Usuario para Google Maps

El proyecto 2986 es un estudio de factibilidad que daría por resultado darle la posibilidad a East Los Ángeles de convertirse finalmente en un distrito especial o ciudad. Bajo este nuevo estatus podrían tener líderes electos locales que trabajen con el condado para atender mejor las demandas de los residentes.

La iniciativa explica que los distritos especiales “desempeñan un papel importante en la prestación de servicios esenciales que satisfacen de manera única las necesidades de sus comunidades, garantizando una gobernanza eficiente y un control local”, señala el documento.

East Los Ángeles tiene 117 mil habitantes, la mayoría son latinos y buscan ser reconocidos como un distrito especial User - Google Street View

East Los Ángeles tiene una larga trayectoria de esfuerzos truncos por convertirse en una ciudad o distrito especial. El primero fue en 1931 y lo rechazó el condado de Los Ángeles; en 1933 y 1961 fueron los votantes quienes no dieron lugar a las iniciativas; en 1963 no pudieron obtener la cantidad necesaria de firmas; en 1975 fue otra vez en las urnas.

Pero también Lafco se opuso en 2012 y ahora, según Wendy Carrillo, el proyecto de ley recibió el apoyo bipartidista del Comité de Gobiernos Locales de la Asamblea con una votación de 8-0, pero tanto el comité como la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles quieren desestimar la norma 2986.

“East Los Ángeles carece de un Concejo Municipal o una junta de gobierno que responda a las necesidades de la comunidad”, indicó Carrillo y agregó: “Como tal, carecen de una herramienta y una vía productiva para abogar y gobernarse a sí misma, para desarrollar políticas y programas locales que aumenten la productividad económica y hagan que la comunidad sea financieramente viable como ciudad en el futuro”.

LA NACION