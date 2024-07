Las oportunidades de trabajo en Ross Dress for Less que pueden darte la green card o visa de trabajo de EE.UU.

Escuchar

Aquellos extranjeros que buscan trabajar en Estados Unidos pueden encontrar su oportunidad en una empresa líder en tiendas de descuentos, Ross Dress for Less. Las ofertas no están vinculadas a la atención al público, sino a los especialistas, sobre todo en informática.

En las últimas cuatro décadas, Ross Stores Inc. pasó de ser una cadena con seis tiendas a ser una mega empresa valuada en 18.900 millones de dólares. “Nuestro modelo de negocio es resiliente. Al mantener los costes bajos y ofrecer marcas atractivas, ofrecemos valor a nuestros clientes”, indican en su portal web.

Asimismo, Ross Stores Inc. presentó varias solicitudes de condición laboral (LCA, por sus siglas en inglés) para visa H1B, esta es la de “Profesionales con Trabajos Especializados, de Investigación Cooperativa con el Departamento de Defensa y Trabajadores de Proyectos de Desarrollo y Modelos de Alta Costura”, según lo indica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Qué requisitos se deben cumplir para poder obtener la visa H1B y trabajar Ross Stores Inc.

La visa H1B tiene tres subtipos: trabajos especializados, investigadores y trabajadores de proyectos de desarrollo del Departamento de Defensa de Estados Unidos y modelos de alta costura. Según se puede ver en el portal My Visa Jobs, en Ross Stores Inc. en los últimos años contrataron más personas provenientes del primer grupo.

Los “trabajadores especializados”, son aquellos que realizan una labor que requiere de la aplicación teórica y práctica de un cúmulo de conocimientos altamente específicos, según indica el Uscis. Además, deben poseer “un título bachillerato o grado superior en la especialización específica (o su equivalente) como mínimo para entrar en dicha ocupación en Estados Unidos”, suma la agencia.

Ross Dress For Less contrató trabajadores mediante el programa de visa H1B (imagen ilustrativa) Shutterstock - Shutterstock

Cómo aplicar a una visa H1B para trabajar en Ross Dress for less

Según el Uscis, llegar a trabajar en Ross Stores Inc con una visa H1B demanda tres pasos:

El empleador debe solicitar y recibir la certificación del Departamento de trabajo para una solicitud de condición laboral.

El empleador presenta el Formulario I-129 ante USCIS.

Los trabajadores que están fuera de Estados Unidos solicitan una admisión al país.

“Una vez que el Formulario I-129 haya sido aprobado, el trabajador prospecto que está fuera de Estados Unidos puede solicitar una visa H-1B a través del Departamento de Estado en una embajada estadounidense o consulado en el extranjero”, señala Uscis.

Qué convocatorias de trabajos mediante visa H1B abrió Ross Stores Inc.

En My Visa Jobs aclaran que: “Ross Stores, Inc. presentó 16 solicitudes de condiciones laborales para visas H1B y cinco certificaciones laborales para green card desde el año fiscal 2020 al 2022″. La empresa ocupó el puesto 9867 entre todos los patrocinadores de esta documentación y desde el portal explican que los datos no significan que efectivamente les hayan aprobado los pedidos.

En detalle, en los últimos años abrieron vacantes para puestos como ingeniero de seguridad, líder en aplicación de tecnologías de la información (TI), gerente sénior TI, ingeniero en infraestructura de Microsoft Windows, arquitecto de soluciones, entre otros.

LA NACION