Es de Puerto Rico, tiene ceguera parcial y ganó el oro en el Mundial de Surf Adaptado en California: quién es Alelí Medina

La puertorriqueña Alelí Medina, de tan solo 15 años, sigue marcando historia en el mundo del surf adaptado. La joven con ceguera parcial, oriunda de Isabela, defendió su título mundial al conquistar la medalla de oro en el ISA World Para Surfing Championship 2024, celebrado en Huntington Beach, California. Este logro reafirma su posición como una de las mejores surfistas adaptadas del mundo y pone en alto el nombre de Puerto Rico una vez más.

Medina compite en la categoría Visual Impairment 2 (VI 2), diseñada para atletas con baja visión. En su caso, es ciega del ojo izquierdo y padece de miopía en el derecho. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, ha demostrado que nada puede detenerla en su camino hacia la cima. Desde que se coronó campeona mundial por primera vez en 2022, ha acumulado una serie de triunfos que la han consolidado como una figura destacada en el surf adaptado.

Alelí es ciega del ojo izquierdo y padece de miopía en el derecho Instagram (@alelimedina_)

En esta última competencia, Medina venció a la estadounidense Haley Houston Dodds con un puntaje total de 17,2, basado en dos olas calificadas con 9,37 y 7,83, superando los 12,66 puntos de su rival. “Nada está fuera de nuestro alcance. Esta medalla de oro es para ti, Puerto Rico”, expresó la joven en distintas publicaciones en su cuenta de Instagram tras recibir el máximo galardón.

Un amplio palmarés para una corta carrera

Alelí Medina no solo ha hecho historia en el deporte adaptado, sino que también se ha convertido en un ejemplo de perseverancia para jóvenes de todo el mundo. “Muy feliz de poner nuestra bandera por todo lo alto. Deseo agradecer primero que nada a Dios por guiarme y estar conmigo en todo momento, a mis padres que lo han dado todo por mí y a mis auspiciadores por el gran apoyo que me están brindando”, escribió en su Instagram al celebrar este nuevo logro.

Este triunfo no es un hecho aislado para la surfista de 15 años proveniente de Puerto Rico. Apenas en septiembre pasado, Medina se volvió campeona en la cuarta parada del Tour de la Asociación de Profesionales del Surf Adaptado (AASP) en Oceanside, California. En aquella ocasión, también mostró su dominio al enfrentarse a las mejores del mundo en su categoría.

Alelí escribió en su cuenta de Instagram: "Gracias papá por dedicarte a mi desarrollo en el deporte y con orgullo representar a Puerto Rico" Instagram (@alelimedina_)

En 2022, cuando se coronó en el Pismo Beach ISA World Para Surfing Championship con tan solo 13 años, la deportista se convirtió en la primera puertorriqueña en ganar una medalla en el surf adaptado. Luego, al año siguiente, repitió su hazaña. Ahora, con tres títulos consecutivos en el ISA World Para Surfing Championship, aunque su carrera apenas comienza, su legado como pionera en este deporte ya está asegurado.

Medina siempre agradece a una persona especial

Luego de cada triunfo, Medina agradece a su familia. “Gracias a mis padres por todo su esfuerzo. Sin ellos esto no sería posible”, escribió en su Instagram en 2023. Sin embargo, hay un miembro de su círculo cercano que es una figura clave en el éxito de Alelí: su padre, Benjamín Medina. Él no solo la entrena, sino que también compite con ella.

“En la categoría en la cual participo, compito con mi guía de competencia, que es mi papá. Mi guía es mi adaptación al surf. El ve las olas a lo lejos y busca la mejor, para ubicarme y yo poder remarle a la ola y surfearla. Navegamos en el océano en dúo”, explicó la joven surfista en su Instagram.

Esa misma publicación, Alelí dejó un mensaje inspirador que marca toda su carrera y sirve como ejemplo de superación: “No veo claramente a lo lejos, soy ciega de mi ojo izquierdo y tengo poca visión en mi ojo derecho. Aun así, eso no me impide poder lograr todo lo que me propongo. No importa cuál sea tu meta o tu sueño, puedes lograrlo”.