Es latina en California y reveló su realidad como migrante: “Estábamos a punto de ser homeless”

Leslie López, una tiktoker que vivía en California, sorprendió a sus seguidores al anunciar su decisión de mudarse con su esposo y sus dos hijas a México, en busca de una vida más estable. A pesar de vivir en Estados Unidos, a donde muchas personas migran para cumplir “el sueño americano”, la joven encontró en el país de origen de sus padres una alternativa a su difícil situación: “Tal vez me va mejor allá en México”.

Leslie, en el centro, con su madre y su hermana en México, adonde pudo viajar en agosto. Instragram: @itslyset/

Falta de empleo y problemas económicos: los motivos de su viaje a México

La situación económica de Leslie cambió drásticamente cuando perdió su empleo, lo que generó una serie de complicaciones financieras para ella y su familia, contó en una nota con Univision. “Hemos estado sufriendo y estábamos a punto de hacernos homeless… nos íbamos a quedar sin casa”, comentó la joven.

Mientras buscaba un nuevo trabajo, Leslie comenzó a publicar contenido en TikTok. Hacía transmisiones en vivo, donde compartía con sus seguidores la difícil situación que estaban transitando con sus pequeñas niñas. También mostraba su día a día, vendiendo burritos en las calles para llevar el sustento a su hogar.

Gracias a sus transmisiones, la mujer logró generar una comunidad de seguidores que le enviaban aliento y también la ayudaban. Muchos de ellos eran sus clientes: “He conocido a muchas lindas personas en el TikTok Live”.

Sin embargo, y a pesar de la asistencia que recibió, su situación en California se volvió insostenible. El alto costo de vida en Alameda, se le hizo cuesta arriba. Por eso, la mujer tomó la decisión de dejar los Estados Unidos y mudarse a México, donde viven sus padres y hermanos, en busca de nuevas oportunidades.

En busca del “sueño mexicano”

Leslie explicó que otro factor que los empujó a mudarse a México fue su deseo de volver a estar cerca de su madre y abuela. En agosto, tras 16 años sin visitar a su familia, pudo viajar a México y reencontrarse con su madre, sus hermanas y su abuela. Ese viaje fortaleció su deseo de iniciar una nueva etapa. “Mi familia es una de las razones” (de la mudanza), afirmó.

La chica agregó que, a pesar de que es consciente de que la mudanza implica un cambio importante, la oportunidad de volver a estar junto a sus seres queridos le pesa más que la falta de certezas acerca de su futuro. “No tengo miedo, tengo felicidad”, expresó.

El viaje a México y el reencuentro con su familia materna

El primero de noviembre, Leslie y sus dos hijas emprendieron su viaje a México en bus. La tiktoker, llena de ansiedad por comenzar su nueva vida con su familia, compartió con sus seguidores la travesía que duró tres días.

El esposo de la mujer, quien viajó a México antes que ella, ya está trabajando en la construcción de una habitación en la casa familiar de los López para que puedan estar más cómodos. Para Leslie, la visión del “sueño americano” cambió. No sabe qué futuro le espera en México, pero está segura que si tiene dificultades podrá sortearlas con la ayuda de sus seres queridos. De todos modos, aclaró que no descarta la posibilidad de regresar a los Estados Unidos, aunque no sabe cuándo.