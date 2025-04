¿Qué fue de los actores de la película de Selena? Así lucen en la actualidad

En 2025, se conmemoró el 30° aniversario de la muerte de la cantante tejana Selena Quintanilla Pérez​, una de las figuras más relevantes de la música latina en Estados Unidos y en el mundo. Y si bien la fama de la también llamada “Reina del Tex-Mex” derivó en múltiples producciones audiovisuales sobre su vida y muerte a manos de su presidenta del club de fans, la cinta de los años 90 protagonizada por Jennifer Lopez fue la pionera.

La relevancia de la película Selena para sus protagonistas

La primera película de Selena llevó su nombre tal cual y se lanzó en 1997. En aquel momento, el material no solo representó un mayor auge para la memoria de la “Reina del Tex-Mex” y para su familia, sino también para ciertos actores que si bien en aquel momento iniciaban sus carreras, hoy día permanecen como rostros destacados.

Aunque J.Lo es cantante, la película usó la voz real de Selena para todas las canciones Selena Quintanilla/Página oficial en Facebook

En su momento, Selena recaudó más de US$35 millones de dólares en taquilla, lo cual la convirtió en un éxito financiero dado su limitado presupuesto inicial de US$20 millones de dólares.

Aunque hoy en día es todo un clásico, el metraje también sirvió para impulsar el auge de la música tejana y latina en EE.UU., un fenómeno que también permitió a los actores de la película consolidar la popularidad que tienen en la época actual.

Jennifer López (Selena Quintanilla)

En el momento de las filmaciones de Selena, Jennifer López tenía 28 años, y encontró en la cinta la oportunidad de obtener su primer protagónico. A sus 55 años, JLo es hoy una megaestrella de la música latina a nivel internacional.

J.Lo recibió un millón de dólares por interpretar a Selena @jlo vía Instagram

Pocos años después de la cinta, la carrera de JLo despegó a nivel global y logró consolidarse como un rostro conocido tanto en el ámbito de la música como en el de la actuación de la mano de otras grandes producciones de Hollywood. Su trabajo más reciente se puede ver en la serie de Netflix Office Romance, en donde curiosamente vuelve a compartir créditos con Edward James Olmos, su “padre” en Selena. ​

Jon Seda (Chris Pérez)

Jon Seda tenía 26 años al momento de Selena, y actualmente tiene 54. Su parecido con Chris Pérez (el esposo de Selena en la vida real) lo impulsó a convertirse en uno de los galanes latinos más cotizados de la farándula estadounidense durante varios años.

Para recrear el concierto en el Astrodome de Houston, se usaron muñecos inflables que simularon la multitud @jonseda vía Instagram

Hoy en día, Seda sigue activo en el mundo del espectáculo y entre sus trabajos destacados figuran series como Chicago P.D. y La Brea.​

Lupe Ontiveros (Yolanda Saldívar)

La intérprete de la asesina de Selena tenía 54 años de edad al momento de filmar la película y, aunque este fue uno de sus papeles más relevantes, también logró resaltar en producciones como The Goonies, Real Women Have Curves y Our Family Wedding.

La Yolanda Saldivar real solicitó la libertad condicional tras 30 años en prisión, pero le fue rechazada @daviddamianf vía Instagram

Aunque a finales de la década de los 2000, Ontiveros también realizó importantes trabajos de doblaje para dibujos animados, murió en julio de 2012 tras ser diagnosticada con cáncer de hígado.

Edward James Olmos (Abraham Quintanilla)

Si bien Edward James Olmos ya era un actor de renombre en EE.UU. para cuando Selena estrenó en 1997, su trabajo en esta cinta le valió mayor exposición entre el público latino.

Edward James Olmos tuvo que subir 30 kilos para interpretar a Abraham Quintanilla @jlo vía Instagram

Además de su reciente incorporación a Netflix junto a J.Lo para la serie Office Romance, conviene recordar que otros trabajos importantes de Olmos fueron posibles gracias a Battlestar Galactica, Blade Runner y Blade Runner 2049.

Jacob Vargas (A.B. Quintanilla)

El encargado de dar vida al hermano mayor de Selena en la cinta de 1997 tiene hoy 53 años. Fue en esta película en donde pudo consolidarse como un actor versátil de Hollywood, y además, ganó relevancia entre el público latino de la época.

El Abraham Quintanilla real supervisó personalmente cada detalle de la película @jacobvargas vía Instagram

Más allá de la cinta biográfica de Selena Quinanilla, Jacob Vargas apareció en series como Mayans M.C. y películas como Mr. Iglesias.